Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле - РИА Новости, 27.09.2025
16:42 27.09.2025
Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле
Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе. Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ, пояснили в ведомстве. Официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР).
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ, пояснили в ведомстве. Официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР).
США нашли в индонезийской гвоздике следы радиоактивного загрязнения
