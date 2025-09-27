https://ria.ru/20250927/turtsiya-2044796133.html
Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по отравлению в отеле
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле турецкого Кемера, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе. Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ, пояснили в ведомстве. Официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР).
