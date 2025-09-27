Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли главную цель Европы против России - РИА Новости, 27.09.2025
14:37 27.09.2025
На Западе раскрыли главную цель Европы против России
Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной...
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Их главная цель— начать прямую войну с Россией", — заявил он.По его мнению, инциденты, которые Россия якобы устроила в разных европейских странах, — провокации, необходимые европейским политикам для того, чтобы вновь вооружить континент.Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Политик Мема назвал главной целью Европы начать войну с Россией

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Их главная цель— начать прямую войну с Россией", — заявил он.
По его мнению, инциденты, которые Россия якобы устроила в разных европейских странах, — провокации, необходимые европейским политикам для того, чтобы вновь вооружить континент.
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
События в Дании
На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
