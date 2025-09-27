https://ria.ru/20250927/tsb-2044742548.html

ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей

СОЧИ, 27 сен — РИА Новости. Банк России и Генпрокуратура думают над привлечением к ответственности раздолжнителей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства", — сказал он на XXII Международном банковском форуме.По словам руководителя, речь идет о различных юрлицах, которые обещают списать или простить долги. Как отметил Мамута, особенно в небольших городах можно часто столкнуться с такими объявлениями.Он напомнил, что договариваться о реструктуризации долга можно только с кредитором, а тех, кто предлагает сделать это в обход законной процедуры, Мамута охарактеризовал как "болезнь на здоровом рынке взыскания".

