https://ria.ru/20250927/tsb-2044742548.html
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей - РИА Новости, 27.09.2025
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей
Банк России и Генпрокуратура думают над привлечением к ответственности раздолжнителей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T06:43:00+03:00
2025-09-27T06:43:00+03:00
2025-09-27T14:25:00+03:00
россия
михаил мамута
генеральная прокуратура рф
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
СОЧИ, 27 сен — РИА Новости. Банк России и Генпрокуратура думают над привлечением к ответственности раздолжнителей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства", — сказал он на XXII Международном банковском форуме.По словам руководителя, речь идет о различных юрлицах, которые обещают списать или простить долги. Как отметил Мамута, особенно в небольших городах можно часто столкнуться с такими объявлениями.Он напомнил, что договариваться о реструктуризации долга можно только с кредитором, а тех, кто предлагает сделать это в обход законной процедуры, Мамута охарактеризовал как "болезнь на здоровом рынке взыскания".
https://ria.ru/20250923/moshenniki-2043675058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мамута, генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Михаил Мамута, Генеральная прокуратура РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают привлечение к ответственности раздолжнителей