27.09.2025
19:39 27.09.2025
Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола
Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году. РИА Новости, 27.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
кристофер рэй
джо байден
фбр
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году. "Только что стало известно, что ФБР тайно, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, внедрило 274 агента ФБР в толпу непосредственно перед фальсификацией 6 января и во время нее. Это отличается от того, что (бывший - ред.) директор Кристофер Рэй заявлял снова и снова! Все верно, как теперь выясняется, агенты ФБР присутствовали на протесте 6 января и участвовали в нем, вероятно, действуя как агитаторы и повстанцы, но уж точно не как "сотрудники правоохранительных органов", - написал президент в соцсети Truth social. Трамп отметил, что бывшим руководителям ФБР придется объяснить данные обвинения. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
в мире, сша, дональд трамп, кристофер рэй, джо байден, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, Джо Байден, ФБР
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году.
"Только что стало известно, что ФБР тайно, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, внедрило 274 агента ФБР в толпу непосредственно перед фальсификацией 6 января и во время нее. Это отличается от того, что (бывший - ред.) директор Кристофер Рэй заявлял снова и снова! Все верно, как теперь выясняется, агенты ФБР присутствовали на протесте 6 января и участвовали в нем, вероятно, действуя как агитаторы и повстанцы, но уж точно не как "сотрудники правоохранительных органов", - написал президент в соцсети Truth social.
Трамп отметил, что бывшим руководителям ФБР придется объяснить данные обвинения.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
В мире США Дональд Трамп Кристофер Рэй Джо Байден ФБР
 
 
