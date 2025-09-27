Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от "Антифа" - РИА Новости, 27.09.2025
17:33 27.09.2025 (обновлено: 18:43 27.09.2025)
Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от "Антифа"
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от движения "Антифа"."Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", — написал он в соцсети Truth Social.Во вторник Трамп подписал указ о признании движения террористической организацией. Как писала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
в мире, сша, портленд, дональд трамп, кэш патель, пит хегсет, фбр, министерство обороны сша, чарли кирк, юта, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Портленд, Дональд Трамп, Кэш Патель, Пит Хегсет, ФБР, Министерство обороны США, Чарли Кирк, Юта, Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от движения "Антифа".
"Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", — написал он в соцсети Truth Social.
Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.

Во вторник Трамп подписал указ о признании движения террористической организацией. Как писала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
Убийство сторонника Трампа

Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.

Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012-м он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.

Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
