"Радоваться нечему". В США внесли ясность в позицию Трампа по Украине

2025-09-27T17:29:00+03:00

2025-09-27T17:29:00+03:00

2025-09-27T17:36:00+03:00

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Смена позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине не сулит ей ничего хорошего, пишет колумнист Bloomberg Марк Чэмпион, комментируя его заявление о якобы возможном возвращении территорий Киевом при поддержке Европы."Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины", — говорится в материале.Как отмечает издание, решения Трампа по Украине следует рассматривать лишь как "попытку гарантировать, что любые последствия ухода США из Киева не аукнутся ему самому".Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Москву как "бумажного тигра".Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос газеты, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на мнение Трампа, вместо этого назвал "очень важной" позицию короля, британского премьер-министра Кира Стармера и других людей, с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, генеральная ассамблея оон, оон