СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". "Дипломатические источники предположили, что неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита", - сообщает издание. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос газеты, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на мнение Трампа, вместо этого назвал "очень важной" позицию короля, британского премьер-министра Кира Стармера и других людей, с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Американский президент с 16 по 18 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.

в мире, украина, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, карл iii, генеральная ассамблея оон, оон