Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 27.09.2025 (обновлено: 13:17 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/tramp-2044761840.html
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 27.09.2025
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:15:00+03:00
2025-09-27T13:17:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
дональд трамп
владимир зеленский
карл iii
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042491288_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a407013b9f7040ea25af5c511505345.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". "Дипломатические источники предположили, что неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита", - сообщает издание. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос газеты, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на мнение Трампа, вместо этого назвал "очень важной" позицию короля, британского премьер-министра Кира Стармера и других людей, с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Американский президент с 16 по 18 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
https://ria.ru/20250927/zelenskiy-2044732293.html
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042491288_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_73428b7aecb362b1fd33b458c3a75783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, карл iii, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Карл III, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине

Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthДональд Трамп и Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре
Дональд Трамп и Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Дональд Трамп и Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Западе раскрыли, какие слова Трампа ужаснули Зеленского
03:15
"Дипломатические источники предположили, что неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом в ходе его государственного визита", - сообщает издание.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос газеты, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на мнение Трампа, вместо этого назвал "очень важной" позицию короля, британского премьер-министра Кира Стармера и других людей, с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Американский президент с 16 по 18 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
Вчера, 17:51
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКарл IIIГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала