https://ria.ru/20250927/tramp-2044739932.html

Трамп поздравил главу Туркмении с Днем независимости

Трамп поздравил главу Туркмении с Днем независимости - РИА Новости, 27.09.2025

Трамп поздравил главу Туркмении с Днем независимости

США надеются на расширение партнерства с Туркменией, заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T05:38:00+03:00

2025-09-27T05:38:00+03:00

2025-09-27T06:15:00+03:00

в мире

сша

туркмения

ашхабад

дональд трамп

сердар бердымухамедов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg

АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. США надеются на расширение партнерства с Туркменией, заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан"."Соединённые Штаты высоко ценят отношения, установившиеся с Туркменистаном со времени обретения независимости… Надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами по решению региональных вызовов, а также по расширению экономических возможностей во имя взаимного процветания наших государств. Я искренне надеюсь, что в предстоящем году Соединённые Штаты и Туркменистан смогут ещё более укрепить и углубить наше партнёрство", – говорится в тексте поздравления. Трамп отметил, что США неизменно и твёрдо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Туркмении, а также выражают глубокое уважение к проводимой Ашхабадом политике позитивного нейтралитета. Он также пожелал Бердымухамедову и туркменскому народу дальнейших успехов и процветания. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.

https://ria.ru/20250927/putin-2044739171.html

сша

туркмения

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, туркмения, ашхабад, дональд трамп, сердар бердымухамедов