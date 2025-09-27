Трамп поздравил главу Туркмении с Днем независимости
Трамп: США надеются на расширение партнерства с Туркменией
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. США надеются на расширение партнерства с Туркменией, заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
"Соединённые Штаты высоко ценят отношения, установившиеся с Туркменистаном со времени обретения независимости… Надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами по решению региональных вызовов, а также по расширению экономических возможностей во имя взаимного процветания наших государств. Я искренне надеюсь, что в предстоящем году Соединённые Штаты и Туркменистан смогут ещё более укрепить и углубить наше партнёрство", – говорится в тексте поздравления.
Трамп отметил, что США неизменно и твёрдо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Туркмении, а также выражают глубокое уважение к проводимой Ашхабадом политике позитивного нейтралитета. Он также пожелал Бердымухамедову и туркменскому народу дальнейших успехов и процветания.
День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.