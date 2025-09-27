Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ
Reuters: европейцы в речи Трампа в ООН увидели подрыв демократических ценностей
© AP Photo / Angelina KatsanisПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв общих демократических ценностей, передает агентство Рейтер, поговорившее с несколькими европейскими официальными лицами.
Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу
Вчера, 10:44
"Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей", - говорится в материале агентства.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, "особенно свободу слова", однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц.
"Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками", - подчеркнул Кошта.
Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация.
"Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый", - заявил собеседник агентства.
Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что "демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать".