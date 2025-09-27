Рейтинг@Mail.ru
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/tramp-2044725875.html
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ
Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:39:00+03:00
2025-09-27T01:39:00+03:00
в мире
европа
сша
франция
дональд трамп
антониу кошта
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв общих демократических ценностей, передает агентство Рейтер, поговорившее с несколькими европейскими официальными лицами. Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. "Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей", - говорится в материале агентства. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, "особенно свободу слова", однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц. "Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками", - подчеркнул Кошта. Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация. "Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый", - заявил собеседник агентства. Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что "демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать". "Я полностью уверена, что США смогут решить свои проблемы. Их институты сильны, и у них очень давняя традиция свободы слова", - заявила в комментарии агентству министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
https://ria.ru/20250926/kallas-2044511043.html
https://ria.ru/20250926/tramp-2044491141.html
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
европа
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044640072_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_6fb70f0f6d135d3325dddc759cc60ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, франция, дональд трамп, антониу кошта, оон, генеральная ассамблея оон, европейский совет
В мире, Европа, США, Франция, Дональд Трамп, Антониу Кошта, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Европейский совет
Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ

Reuters: европейцы в речи Трампа в ООН увидели подрыв демократических ценностей

© AP Photo / Angelina KatsanisПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв общих демократических ценностей, передает агентство Рейтер, поговорившее с несколькими европейскими официальными лицами.
Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы "катятся в ад" из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу
Вчера, 10:44
"Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей", - говорится в материале агентства.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, "особенно свободу слова", однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц.
"Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками", - подчеркнул Кошта.
Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа
Вчера, 08:54
"Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый", - заявил собеседник агентства.
Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что "демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать".
"Я полностью уверена, что США смогут решить свои проблемы. Их институты сильны, и у них очень давняя традиция свободы слова", - заявила в комментарии агентству министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаСШАФранцияДональд ТрампАнтониу КоштаООНГенеральная Ассамблея ООНЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала