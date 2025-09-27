Рейтинг@Mail.ru
01:32 27.09.2025
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по Газе
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по Газе
в мире
сша
ближний восток
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры со странами Ближнего востока по поводу сектора Газа. "Рад сообщить, что у нас проходят очень воодушевленные и продуктивные переговоры с ближневосточным сообществом по вопросу Газы. Активные переговоры ведутся уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения успешно заключённого соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
сша
ближний восток
в мире, сша, ближний восток, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры со странами Ближнего востока по поводу сектора Газа.
"Рад сообщить, что у нас проходят очень воодушевленные и продуктивные переговоры с ближневосточным сообществом по вопросу Газы. Активные переговоры ведутся уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения успешно заключённого соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе
6 февраля, 04:44
 
