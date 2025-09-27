https://ria.ru/20250927/tramp-2044725680.html

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по Газе

27.09.2025

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры со странами Ближнего востока по поводу сектора Газа. "Рад сообщить, что у нас проходят очень воодушевленные и продуктивные переговоры с ближневосточным сообществом по вопросу Газы. Активные переговоры ведутся уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения успешно заключённого соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

