Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по Газе
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры со странами Ближнего востока по поводу сектора Газа. "Рад сообщить, что у нас проходят очень воодушевленные и продуктивные переговоры с ближневосточным сообществом по вопросу Газы. Активные переговоры ведутся уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения успешно заключённого соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
