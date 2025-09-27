https://ria.ru/20250927/tramp-2044659331.html

Не сильно видимый фронт гражданской войны: Трамп и парацетамол

Не сильно видимый фронт гражданской войны: Трамп и парацетамол

Неграмотный и дикий президент, который — а сам-то без медицинского образования! — зявляет, что парацетамол, принимаемый будущей матерью, вызывает затем у младенца аутизм: кто-то у нас слышал отрывки этой истории. А она, на самом деле, никоим образом не отрывочная и очень важная. Речь, вообще-то, чуть ли не о ключевом фронте ползучей гражданской войны в США. И поскольку чужие войны всегда полезны в качестве учебного материала, здесь есть на что посмотреть чуть внимательнее.Итак, пресс-конференция Дональда Трампа и его министра здравоохранения Роберта Кеннеди на этой неделе. Которую главные рупоры пропаганды демократов попытались использовать как повод лишний раз сообщить, что нынешняя администрация — позорные антивакцинщики, неучи и дилетанты. "Это, возможно, самый трудный день в моей карьере", — заявляет на страницах The New York Times дама с медицинскими регалиями. Они это умеют: закатывают глаза, смотрят с жертвенным упреком…Что заметно только по этой (и не единственной) дискуссии, которая должна была морально уничтожить Трампа и Кеннеди: предмет разговора расплывается до полного исчезновения. "Эпидемия аутизма" в США происходит оттого, что медики поменяли принципы его диагностирования (то есть вы, дикие, еще разберитесь, что это такое); исследования насчет парацетамола хотя и были, но не показательны. А уж когда речь заходит о том, что аутизм — это от вакцин, то тут глаза правильных медиков закатываются градусов на 360 и продолжают движение. Общий итог: куда вы лезете — и Трамп, и Кеннеди, и все остальные. Вы идете против науки.Но они не против науки и выступают с вполне конкретной целью: показывают аудитории, что нынешняя администрация всерьез занялась медицинским лобби, его смычкой с властными структурами, работающими насосной станцией по перекачке денег куда надо. А то, что как минимум Трамп в процессе несет, что ему в голову приходит, — так это у него нормально, пора бы привыкнуть.Нам может показаться, что главный фронт гражданской войны в США пролегает там, где дело касается геев*, трансгендеров*, а также традиционных ценностей и так далее. Но это еще не факт (притом что медикаментозное и хирургическое превращение мужчин в женщин и наоборот не бесплатно, и это тоже вопрос медицинский). Есть еще фронт "климатический", который тоже должен был и даже начал ту самую перекачку денег, и тут трамписты уже начали драку в мировом масштабе.И еще несколько таких фронтов, на каждом из которых левые (демократы) годами вели бешеную пропаганду: есть угроза, устранить ее может только все общество вместе, при этом изменившись, а поэтому слушайтесь науку (то есть нас), а отрицающие науку правые — безнадежны. В целом же суть дела одна: создать нового человека, новые управляемые общества (в том числе — да хоть генетически) с новым стилем поведения. Причем во всем мире. Чего, собственно, левые и не отрицают.Но сейчас они доигрались, и как раз "фронт Кеннеди" это показывает. Кстати, публикаций на правом фланге на тему того, что делает министр здравоохранения, множество. И они дают не отрывочные высказывания, а общую картину. Кеннеди громит врага и осушает болото. В системе Минздрава уволены со скандалами 20 тысяч человек (и это еще устаревшие данные). Почти все, занимавшиеся вакцинами. Все борцы с курением. Все, кто боролся с коронавирусом, особенно в американском Потребнадзоре — CDC.И вот вам свежая и грамотная публикация насчет того, что Кеннеди — никакой не антиваксер, он, наоборот, создал комиссию из куда более серьезных специалистов по вакцинам. Дело в том, что медицинское лобби (как и климатическое, и несколько других) отлично научилось создавать свою, прикормленную науку и уничтожать репутации тех, которые не прикармливаются. Отсюда и вопли насчет "неграмотных" оппонентов. Что касается антивакцинного движения — то сколько вакцин нужно ребенку? У нас сегодня штук двенадцать, хотя смотря как и где считать. А как насчет 29 в некоторых штатах США — и все обязательные. И за все кто-то платит — сами родители или они же через налоги, то есть бюджет штата. Новые на подходе.Так что какие-то объяснения для движения скептиков, наверное, есть. Другие объяснения — это статистика, согласно которой медицина в США — это дико дорого и глупо, то есть общенациональные данные по здоровью не радужные, а "наука" еще и добавляет черной краски, то есть пугает людей все новыми угрозами и принуждает их к подчинению доктору. Заигрались.А теперь самое главное: Трамп и Кеннеди, желающие "сделать Америку снова здоровой" (это их лозунг), в сущности, стартовали с восстановления доверия к медицине. Причем они в самом начале пути и, как уже сказано, ломают дрова. Но доверие ломали не они. Главным и пиковым моментом тут стала "борьба с вирусом" в американском варианте.И здесь для кого-то пахнет тюрьмой. Статус парламентского расследования в США — это долгий разговор, но если коротко, то есть документы по итогам изучения этой истории в двух комиссиях конгресса. И это создает юридический фундамент для дальнейших действий. Там все сказано: и о том, откуда взялась идея "социального дистанцирования" и обязательности масок (от фонаря), и насчет американской вакцины и ее последствий. И о том сказано, как травили одних медиков (несогласных) и продвигали других, свою "науку". Тем временем экономисты и прочие продолжают подсчет ущерба, вот свежий материал о том, что сидение под замком вырвало с рынка нормальной и вменяемой рабочей силы целое юное поколение (ушло в аутизм?).А до того еще много чего было: не забудем, как фармацевты посадили миллионы людей на обезболивающие опиоиды, и многое другое.И если как минимум половина Америки (республиканцы) считает, что верхушка медицинского лобби превратилась в преступное сообщество, сошедшее с ума на почве жадности к деньгам и власти над запуганными людьми, — то понятно, что такое мнение может быть несправедливым в частностях. Особенно если оно затрагивает нормальных медиков. Но восстанавливать доверие к такой профессии все-таки надо, и без этого никакого выигрыша гражданской войны не будет.А вот как его восстановить и надо ли для этого целому президенту США бороться с парацетамолом — это мы понаблюдаем.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

