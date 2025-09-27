Рейтинг@Mail.ru
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 27.09.2025 (обновлено: 17:45 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/terrorizm-2044744734.html
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме - РИА Новости, 27.09.2025
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме
Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:17:00+03:00
2025-09-27T17:45:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).Детали уголовного дела не сообщаются.Ранее фигуранту продлили арест. Его адвокаты просили суд выпустить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. Защита указала, что умысел их подзащитного на совершение инкриминируемого деяния отсутствовал.Следствие же считает, что, находясь на свободе, обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и про­дол­жит заниматься преступной деятельностью.
https://ria.ru/20250925/magadan-2044337869.html
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме

Слесаря одного из оборонных предприятий в Москве обвинили в теракте и вандализме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Двое мужчин, обвиняемые в распылении химиката через забор объекта погрануправления ФСБ в Магадане, прожгли краску одной машины до металла - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Обвиняемые в поджоге здания ФСБ в Магадане прожгли краску машины
25 сентября, 16:38
Детали уголовного дела не сообщаются.
Ранее фигуранту продлили арест. Его адвокаты просили суд выпустить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. Защита указала, что умысел их подзащитного на совершение инкриминируемого деяния отсутствовал.
Следствие же считает, что, находясь на свободе, обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и про­дол­жит заниматься преступной деятельностью.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала