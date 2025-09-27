https://ria.ru/20250927/terrorizm-2044744734.html
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме
2025-09-27T07:17:00+03:00
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).Детали уголовного дела не сообщаются.Ранее фигуранту продлили арест. Его адвокаты просили суд выпустить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. Защита указала, что умысел их подзащитного на совершение инкриминируемого деяния отсутствовал.Следствие же считает, что, находясь на свободе, обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и продолжит заниматься преступной деятельностью.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ
(террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Детали уголовного дела не сообщаются.
Ранее фигуранту продлили арест. Его адвокаты просили суд выпустить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. Защита указала, что умысел их подзащитного на совершение инкриминируемого деяния отсутствовал.
Следствие же считает, что, находясь на свободе, обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и продолжит заниматься преступной деятельностью.