https://ria.ru/20250927/terrorizm-2044744734.html

Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме

Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме - РИА Новости, 27.09.2025

Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме

Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T07:17:00+03:00

2025-09-27T07:17:00+03:00

2025-09-27T17:45:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, обвинили в теракте, вандализме и арестовали в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).Детали уголовного дела не сообщаются.Ранее фигуранту продлили арест. Его адвокаты просили суд выпустить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. Защита указала, что умысел их подзащитного на совершение инкриминируемого деяния отсутствовал.Следствие же считает, что, находясь на свободе, обвиняемый скроется от предварительного расследования и суда и про­дол­жит заниматься преступной деятельностью.

https://ria.ru/20250925/magadan-2044337869.html

https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия