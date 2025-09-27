https://ria.ru/20250927/tegeran-2044747009.html

Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки"

Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки" - РИА Новости, 27.09.2025

Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки"

Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T08:03:00+03:00

2025-09-27T08:03:00+03:00

2025-09-27T08:08:00+03:00

в мире

иран

великобритания

франция

оон

тегеран (город)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в СБ ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу, сообщает МИД Исламской Республики.Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана."На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250926/netanjahu-2044645971.html

https://ria.ru/20250926/rezolyutsiya-2044714719.html

иран

великобритания

франция

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, великобритания, франция, оон, тегеран (город), дональд трамп