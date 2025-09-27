Рейтинг@Mail.ru
08:00 27.09.2025
"Разрезали или украли". Нераскрытая тайна главной святыни христианства
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Крестовоздвижение. Праздник связан с одной из важнейших христианских реликвий — Крестом Господним. История его весьма запутанна, а судьба — туманна. Поиски орудия страстей ведутся уже много веков. О том, где оно может находиться, — в материале РИА Новости."Сложите — и получится Ноев ковчег"Наверное, не найти в мире другой реликвии, о происхождении которой существовало бы так много версий. Согласно одному преданию, Животворящий Крест был сложен из ветвей трех разных деревьев, которые ангел вручил пророку Моисею. По другому — такой подарок Бог преподнес ветхозаветному Аврааму.В средневековой Европе более всего любили "Золотую легенду". В составленном монахом Иаковом Ворагинским сказании повествуется: когда Адам лежал на смертном одре, его сын Сиф отправился к райским вратам за неким "маслом прощения", способным исцелить отца.Но встретивший его архангел Михаил вместо чудодейственного снадобья, протянул сухую ветвь от древа познания добра и зла. И сказал: "Если сможешь оживить сей плод, то быть ему исцеленным". Сиф вложил ветку в уста уже умершего Адама, и от нее тотчас проросло дерево. Именно из него спустя тысячи лет и сделали крест, на котором распяли Христа.Иаков Ворагинский записал свою "легенду" в середине XIII века. А спустя всего каких-нибудь триста лет французский богослов Жак Кальвин в "Трактате о реликвиях" язвительно замечал: "Если собрать все части Креста Господня воедино, то получится Ноев ковчег".Основания позлословить у одного из провозвестников протестантизма имелись. Современный ему Старый Свет был охвачен настоящей "лихорадкой": светские и церковные сановники вовсю скупали всевозможные артефакты, дабы привлечь в города и монастыри побольше паломников.В свою очередь, продавцы без зазрения совести подделывали документы о подлинности "святынь" и откровенно врали об их чудесном обретении.Разумеется, столь ценный предмет, как Животворящий Крест, хотелось заполучить каждому. При этом парадоксально, что любой, даже необразованный крестьянин, прекрасно знал: реликвия не хранится в одном месте.В иерусалимском храме Гроба Господня, построенном на месте распятия Иисуса, стоит крест в натуральную величину. Но это — всего лишь копия с вложенной частичкой подлинника. А где же тогда остальные элементы головоломки?Закопали или выбросилиВопрос не из праздных. Ведь в Евангелии о судьбе реликвии ровным счетом ничего не сказано. Известно лишь, что после смерти Христа римский прокуратор сделал исключение — позволил последователям забрать тело. Особую миссию доверили Иосифу Аримафейскому — тайному ученику Христа из числа иудейских старейшин."Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — говорится в Евангелии от Иоанна.Орудие казни полагалось класть в погребальную пещеру рядом с покойником. Но в случае с Христом этот древний обычай, видимо, не соблюли. Крест, по одной версии, попросту закопали рядом, по другой — бросили в цистерну городской канализации.Кроме того, Иисус не единственный, кого казнили в пятницу перед праздником иудейской Пасхи. По обе стороны от него распяли двух разбойников Дисмаса и Гестаса. Так что все три креста, по-видимому, зарыли где-то неподалеку. Первые христиане тайно посещали это место. Но в 130 году римляне в ходе подавления очередного иудейского восстания разрушили Иерусалим до основания.На память будущим поколениямПрошло три века, и власти сменили гнев на милость. Тогда же, в IV столетии, появляются первые документальные упоминания о святыне. Связано это с одним событием. Елена, мать императора Константина, отправилась на Святую землю с целью отыскать места, связанные с земной жизнью Спасителя и совершенными им чудесами. Само собой, Животворящий Крест был в числе приоритетов.Но к тому моменту в Иерусалиме никто понятия не имел, что за реликвия здесь покоится. По преданию, только один горожанин — некто Иуда Кириак — хранил тайное знание. Сперва он отказался отвечать на вопросы царицы, но после "допроса с пристрастием" все же сознался. Когда откопали три креста, местный епископ Макарий повелел каждый из них приложить к телу тяжелобольной женщины. От прикосновения к подлинному та тут же исцелилась.Обретенную реликвию торжественно выставили для поклонения. В память об этом дне и был установлен праздник Воздвижения (27 сентября). А затем святыню разделили пополам. "Елена &lt;…&gt; часть его (креста. — Прим. ред.) с гвоздями повезла к сыну (императору Константину. — Прим. ред.), другую же, вложив в серебряный ковчег, вручила епископу Макарию в память будущим поколениям", — писал византийский хронист Феофан.Правда, есть версия, что в Палестине остался лишь небольшой фрагмент. На это, в частности, указывает свидетельство некоей монахини Эгерии, жившей на рубеже IV-V веков."Во время службы на Голгофе, — писала она о паломничестве на Святую землю, — перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть".Посовещались и решилиКак ни старалось иерусалимское духовенство, но фрагмент все-таки украли. В 614 году персидский царь Хосров разорил город. Зная, что ради реликвий богобоязненные византийцы готовы на все, правитель, по сути, взял частицу креста "в заложники". Константинополь не повелся на провокацию. В течение следующих полутора десятков лет император методично ослаблял могущество персов. И тем ничего не оставалось, как вернуть святыню.Однако прошло всего несколько лет, и священный для христиан город вновь пал — теперь уже под натиском арабских завоевателей. Воины халифата сожгли храм Гроба Господня. К счастью, крест удалось спасти."Тогда христиане, посовещавшись, разрезав, разделили [его] на много частей и по церквам верных распределили", — писал в 1108 году кантор храма Гроба Господня монах Анселл.Большая часть до 1187-го оставалась в Иерусалиме, пока крестоносцы не взяли ее на битву против армии Саладина. Рыцари потерпели поражение, а фрагмент бесследно исчез. Поговаривали, когда весть о том дошла до Рима, папа римский Урбан III упал замертво.Позднее участник того провального сражения — некто Ернул — в одном из писем свидетельствовал: мусульмане забрали реликвию. Но в другом уверял, что ее все-таки удалось спрятать в окрестностях Дамаска. А где именно, так и не рассказал.Недолго пребывала в спокойствии та часть с гвоздями, что привезла царица Елена. В 1204-м византийскую столицу захватили крестоносцы: большую часть святынь увезли с собой в Европу. Вероятно, в их числе был Животворящий Крест. А средневековые короли, герцоги и епископы разделили его.Наиболее крупные фрагменты хранятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе и на Афоне. А также — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Любопытно, что историю каждого можно проследить довольно точно. Так что у специалистов не возникает сомнения в их подлинности.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Крестовоздвижение. Праздник связан с одной из важнейших христианских реликвий — Крестом Господним. История его весьма запутанна, а судьба — туманна. Поиски орудия страстей ведутся уже много веков. О том, где оно может находиться, — в материале РИА Новости.

"Сложите — и получится Ноев ковчег"

Наверное, не найти в мире другой реликвии, о происхождении которой существовало бы так много версий. Согласно одному преданию, Животворящий Крест был сложен из ветвей трех разных деревьев, которые ангел вручил пророку Моисею. По другому — такой подарок Бог преподнес ветхозаветному Аврааму.
В средневековой Европе более всего любили "Золотую легенду". В составленном монахом Иаковом Ворагинским сказании повествуется: когда Адам лежал на смертном одре, его сын Сиф отправился к райским вратам за неким "маслом прощения", способным исцелить отца.
© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРаспятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Но встретивший его архангел Михаил вместо чудодейственного снадобья, протянул сухую ветвь от древа познания добра и зла. И сказал: "Если сможешь оживить сей плод, то быть ему исцеленным". Сиф вложил ветку в уста уже умершего Адама, и от нее тотчас проросло дерево. Именно из него спустя тысячи лет и сделали крест, на котором распяли Христа.
Иаков Ворагинский записал свою "легенду" в середине XIII века. А спустя всего каких-нибудь триста лет французский богослов Жак Кальвин в "Трактате о реликвиях" язвительно замечал: "Если собрать все части Креста Господня воедино, то получится Ноев ковчег".
Основания позлословить у одного из провозвестников протестантизма имелись. Современный ему Старый Свет был охвачен настоящей "лихорадкой": светские и церковные сановники вовсю скупали всевозможные артефакты, дабы привлечь в города и монастыри побольше паломников.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаломники в Старом городе в Иерусалиме
Паломники в Старом городе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Паломники в Старом городе в Иерусалиме
В свою очередь, продавцы без зазрения совести подделывали документы о подлинности "святынь" и откровенно врали об их чудесном обретении.
Разумеется, столь ценный предмет, как Животворящий Крест, хотелось заполучить каждому. При этом парадоксально, что любой, даже необразованный крестьянин, прекрасно знал: реликвия не хранится в одном месте.
В иерусалимском храме Гроба Господня, построенном на месте распятия Иисуса, стоит крест в натуральную величину. Но это — всего лишь копия с вложенной частичкой подлинника. А где же тогда остальные элементы головоломки?

Закопали или выбросили

Вопрос не из праздных. Ведь в Евангелии о судьбе реликвии ровным счетом ничего не сказано. Известно лишь, что после смерти Христа римский прокуратор сделал исключение — позволил последователям забрать тело. Особую миссию доверили Иосифу Аримафейскому — тайному ученику Христа из числа иудейских старейшин.
© Public domainРембрандт ван Рейн "Воздвижение креста"
Рембрандт ван Рейн Воздвижение креста - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Public domain
Рембрандт ван Рейн "Воздвижение креста"
"Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — говорится в Евангелии от Иоанна.
Орудие казни полагалось класть в погребальную пещеру рядом с покойником. Но в случае с Христом этот древний обычай, видимо, не соблюли. Крест, по одной версии, попросту закопали рядом, по другой — бросили в цистерну городской канализации.
Кроме того, Иисус не единственный, кого казнили в пятницу перед праздником иудейской Пасхи. По обе стороны от него распяли двух разбойников Дисмаса и Гестаса. Так что все три креста, по-видимому, зарыли где-то неподалеку. Первые христиане тайно посещали это место. Но в 130 году римляне в ходе подавления очередного иудейского восстания разрушили Иерусалим до основания.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме
Сувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме

На память будущим поколениям

Прошло три века, и власти сменили гнев на милость. Тогда же, в IV столетии, появляются первые документальные упоминания о святыне. Связано это с одним событием. Елена, мать императора Константина, отправилась на Святую землю с целью отыскать места, связанные с земной жизнью Спасителя и совершенными им чудесами. Само собой, Животворящий Крест был в числе приоритетов.
Но к тому моменту в Иерусалиме никто понятия не имел, что за реликвия здесь покоится. По преданию, только один горожанин — некто Иуда Кириак — хранил тайное знание. Сперва он отказался отвечать на вопросы царицы, но после "допроса с пристрастием" все же сознался. Когда откопали три креста, местный епископ Макарий повелел каждый из них приложить к телу тяжелобольной женщины. От прикосновения к подлинному та тут же исцелилась.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДеревянное распятие в монастырской церкви Иоаннитов Сан-Хуан-дель-Оспиталь (церковь госпитальеров) в Валенсии
Деревянное распятие в монастырской церкви Иоаннитов Сан-Хуан-дель-Оспиталь (церковь госпитальеров) в Валенсии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Деревянное распятие в монастырской церкви Иоаннитов Сан-Хуан-дель-Оспиталь (церковь госпитальеров) в Валенсии
Обретенную реликвию торжественно выставили для поклонения. В память об этом дне и был установлен праздник Воздвижения (27 сентября). А затем святыню разделили пополам. "Елена <…> часть его (креста. — Прим. ред.) с гвоздями повезла к сыну (императору Константину. — Прим. ред.), другую же, вложив в серебряный ковчег, вручила епископу Макарию в память будущим поколениям", — писал византийский хронист Феофан.
Правда, есть версия, что в Палестине остался лишь небольшой фрагмент. На это, в частности, указывает свидетельство некоей монахини Эгерии, жившей на рубеже IV-V веков.
"Во время службы на Голгофе, — писала она о паломничестве на Святую землю, — перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть".
© Фото : public domainСвятое копье, Имперский крест и Животворящий Крест. Сокровищница Хофбургского замка, Австрия
Святое копье, Имперский крест и Животворящий крест. Сокровищница Хофбургского замка, Австрия - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : public domain
Святое копье, Имперский крест и Животворящий Крест. Сокровищница Хофбургского замка, Австрия

Посовещались и решили

Как ни старалось иерусалимское духовенство, но фрагмент все-таки украли. В 614 году персидский царь Хосров разорил город. Зная, что ради реликвий богобоязненные византийцы готовы на все, правитель, по сути, взял частицу креста "в заложники". Константинополь не повелся на провокацию. В течение следующих полутора десятков лет император методично ослаблял могущество персов. И тем ничего не оставалось, как вернуть святыню.
Однако прошло всего несколько лет, и священный для христиан город вновь пал — теперь уже под натиском арабских завоевателей. Воины халифата сожгли храм Гроба Господня. К счастью, крест удалось спасти.
"Тогда христиане, посовещавшись, разрезав, разделили [его] на много частей и по церквам верных распределили", — писал в 1108 году кантор храма Гроба Господня монах Анселл.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаломники в Старом городе в Иерусалиме
Паломники в Старом городе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Паломники в Старом городе в Иерусалиме
Большая часть до 1187-го оставалась в Иерусалиме, пока крестоносцы не взяли ее на битву против армии Саладина. Рыцари потерпели поражение, а фрагмент бесследно исчез. Поговаривали, когда весть о том дошла до Рима, папа римский Урбан III упал замертво.
Позднее участник того провального сражения — некто Ернул — в одном из писем свидетельствовал: мусульмане забрали реликвию. Но в другом уверял, что ее все-таки удалось спрятать в окрестностях Дамаска. А где именно, так и не рассказал.
Недолго пребывала в спокойствии та часть с гвоздями, что привезла царица Елена. В 1204-м византийскую столицу захватили крестоносцы: большую часть святынь увезли с собой в Европу. Вероятно, в их числе был Животворящий Крест. А средневековые короли, герцоги и епископы разделили его.
Наиболее крупные фрагменты хранятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе и на Афоне. А также — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Любопытно, что историю каждого можно проследить довольно точно. Так что у специалистов не возникает сомнения в их подлинности.
