Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:43:00+03:00

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в субботу."ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области.

