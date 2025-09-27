https://ria.ru/20250927/svo-2044768673.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 27.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:09:00+03:00
2025-09-27T12:09:00+03:00
2025-09-27T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в субботу."ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области.
запорожская область
