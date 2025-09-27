Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 27.09.2025 (обновлено: 12:43 27.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
