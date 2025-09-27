https://ria.ru/20250927/svo-2044768580.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 27.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
