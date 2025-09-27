https://ria.ru/20250927/svo-2044768172.html

Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 27.09.2025

Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих,... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Удачное, Московское, Димитров, Петровка, Доброполье, Родинское и Рубежное в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

