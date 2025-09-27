Рейтинг@Mail.ru
Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/sudya-2044754310.html
Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия
Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.09.2025
Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия
Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T09:29:00+03:00
2025-09-27T09:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
александр чернов
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе. Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива. В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей. "Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе. Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
https://ria.ru/20250926/sud-2044711634.html
https://ria.ru/20250927/delo-2044751209.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), александр чернов, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Чернов, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия

Экс-судья Чернов использовал подчиненные суды для захвата сельхозпредприятия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву
Вчера, 22:08
Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива.
В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей.
"Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе.
Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело
08:56
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала