Бывший краснодарский судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе. Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива. В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей. "Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе. Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".

