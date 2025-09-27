Рейтинг@Mail.ru
Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/sud-2044836795.html
Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе
Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе - РИА Новости, 27.09.2025
Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе
Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассматривать 17 октября иск Генпрокуратуры о признании ничтожной сделки и взыскания в доход РФ ООО "Туапсинский... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T22:47:00+03:00
2025-09-27T22:47:00+03:00
россия
краснодарский край
краснодар
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассматривать 17 октября иск Генпрокуратуры о признании ничтожной сделки и взыскания в доход РФ ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" к владельцам этих компаний, активы компаний и имущество ответчиков арестованы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, активы этих компаний и имущество всех ответчиков уже арестованы судом. Иск и ходатайство об обеспечительных мерах поданы заместителем Генпрокурора РФ к Новрузову Шахлар Новруз оглы, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Басину Олегу и иностранной компании "Вониксель Лимитед" (VONIXEL LIMITED BVI), которой, как сказано в определении, принадлежит "Туапсинский морской коммерческий порт" ("ТМКП"). Как следует из определения, Генеральная прокуратура просит признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между… "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited) и Новрузовым Ш. Н. оглы" и применить последствия недействительности этой сделки "в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", а также признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е., и в таком же порядке обеспечить взыскание "в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", принадлежащие Новрузову Ш. Н. оглы". В качестве обеспечительных мер суд согласился арестовать движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Шахлара Новрузова и Олега Басина. "Суд… Определил: наложить арест на всё недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности, за исключением произведенной продукции и товаров, не являющихся основными средствами, подлежащих реализации по договорам и контрактам, в том числе государственным и муниципальным, сырья, комплектующих, материалов для осуществления хозяйственной деятельности, производства продукции, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в постановлении Арбитражного суда Краснодарского края. Кроме того, арестованы и все доли в уставных капиталах указанных юрлиц (портов). Имущество ответчиков арестовано, им запрещено открывать новые банковские счета. "Наложить арест, не исключающий пользование арестованным имуществом, на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Новрузову Шахлар Новруз оглы, Басину Олегу Ефимовичу, включая транспортные средства, объекты интеллектуальной собственности, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, включая денежные средства", - говорится в судебном документе. Третьими лицами по иску проходят порт (ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие ТМКП", Федеральная антимонопольная служба и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Предварительное заседание назначено на 17 сентября 2025 года. В сентябре Краснодарский краевой суд арестовал владельца ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт" и ресторана "Старый Баку" в Краснодаре Шахлара Новрузова, которому вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления Краснодарского краевого суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Компания-соответчик "Вониксель Лимитед" зарегистрирована на Британских Виргинских островах и выступает учредителем ООО "ТМКП", свидетельствуют данные сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях. Генеральный директор "ТМКП", согласно данным сайта, - Александр Вовк.
https://ria.ru/20250908/sud-2040518480.html
https://ria.ru/20250910/genprokuratura-2040852234.html
https://ria.ru/20250909/sud-2040694565.html
россия
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, краснодар, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Кубанский суд арестовал активы порта Туапсе

Суд 17 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры к владельцам порта в Туапсе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассматривать 17 октября иск Генпрокуратуры о признании ничтожной сделки и взыскания в доход РФ ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" к владельцам этих компаний, активы компаний и имущество ответчиков арестованы, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Согласно данным картотеки, активы этих компаний и имущество всех ответчиков уже арестованы судом. Иск и ходатайство об обеспечительных мерах поданы заместителем Генпрокурора РФ к Новрузову Шахлар Новруз оглы, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Басину Олегу и иностранной компании "Вониксель Лимитед" (VONIXEL LIMITED BVI), которой, как сказано в определении, принадлежит "Туапсинский морской коммерческий порт" ("ТМКП").
Суд - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли
8 сентября, 18:54
Как следует из определения, Генеральная прокуратура просит признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между… "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited) и Новрузовым Ш. Н. оглы" и применить последствия недействительности этой сделки "в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", а также признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е., и в таком же порядке обеспечить взыскание "в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", принадлежащие Новрузову Ш. Н. оглы".
В качестве обеспечительных мер суд согласился арестовать движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Шахлара Новрузова и Олега Басина.
"Суд… Определил: наложить арест на всё недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности, за исключением произведенной продукции и товаров, не являющихся основными средствами, подлежащих реализации по договорам и контрактам, в том числе государственным и муниципальным, сырья, комплектующих, материалов для осуществления хозяйственной деятельности, производства продукции, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в постановлении Арбитражного суда Краснодарского края.
Кроме того, арестованы и все доли в уставных капиталах указанных юрлиц (портов). Имущество ответчиков арестовано, им запрещено открывать новые банковские счета.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Генпрокуратура подала новый иск к экс-мэру Владивостока
10 сентября, 09:43
"Наложить арест, не исключающий пользование арестованным имуществом, на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Новрузову Шахлар Новруз оглы, Басину Олегу Ефимовичу, включая транспортные средства, объекты интеллектуальной собственности, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, включая денежные средства", - говорится в судебном документе.
Третьими лицами по иску проходят порт (ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие ТМКП", Федеральная антимонопольная служба и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Предварительное заседание назначено на 17 сентября 2025 года.
В сентябре Краснодарский краевой суд арестовал владельца ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт" и ресторана "Старый Баку" в Краснодаре Шахлара Новрузова, которому вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления Краснодарского краевого суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.
Компания-соответчик "Вониксель Лимитед" зарегистрирована на Британских Виргинских островах и выступает учредителем ООО "ТМКП", свидетельствуют данные сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях. Генеральный директор "ТМКП", согласно данным сайта, - Александр Вовк.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Суд взыскал в доход государства имущество экс-следователя СК Качура*
9 сентября, 15:24
 
РоссияКраснодарский крайКраснодарКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала