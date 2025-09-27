https://ria.ru/20250927/sud-2044741354.html

Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО

Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО - РИА Новости, 27.09.2025

Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО

Артур Каменецкий, нашедший соучастника по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, на чью карту она затем переводила деньги, подал заявление о заключении... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T06:17:00+03:00

2025-09-27T06:17:00+03:00

2025-09-27T06:18:00+03:00

происшествия

москва

йошкар-ола

тольятти

лариса долина

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Артур Каменецкий, нашедший соучастника по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, на чью карту она затем переводила деньги, подал заявление о заключении контракта с министерством обороны РФ об участии в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, адвокат в апелляционных жалобах на продление стражи Каменецкому, а также изменения территориальной подсудности дела указал, тот подал заявление о заключении контракта с министерством обороны и направлении его зону специальной военной операции, что "положительно характеризует подзащитного".На скамье подсудимых помимо Каменецкого еще три фигуранта: Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.​Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.

https://ria.ru/20250908/dolina-2040409851.html

https://ria.ru/20250924/dolina-2044106161.html

москва

йошкар-ола

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд