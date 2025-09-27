Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 27.09.2025 (обновлено: 06:18 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/sud-2044741354.html
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО - РИА Новости, 27.09.2025
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
Артур Каменецкий, нашедший соучастника по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, на чью карту она затем переводила деньги, подал заявление о заключении... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T06:17:00+03:00
2025-09-27T06:18:00+03:00
происшествия
москва
йошкар-ола
тольятти
лариса долина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Артур Каменецкий, нашедший соучастника по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, на чью карту она затем переводила деньги, подал заявление о заключении контракта с министерством обороны РФ об участии в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, адвокат в апелляционных жалобах на продление стражи Каменецкому, а также изменения территориальной подсудности дела указал, тот подал заявление о заключении контракта с министерством обороны и направлении его зону специальной военной операции, что "положительно характеризует подзащитного".На скамье подсудимых помимо Каменецкого еще три фигуранта: Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.​Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.
https://ria.ru/20250908/dolina-2040409851.html
https://ria.ru/20250924/dolina-2044106161.html
москва
йошкар-ола
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Московский городской суд
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО

Фигурант дела о квартире Долиной Каменецкий подал заявление на участие в СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Артур Каменецкий, нашедший соучастника по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, на чью карту она затем переводила деньги, подал заявление о заключении контракта с министерством обороны РФ об участии в СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, адвокат в апелляционных жалобах на продление стражи Каменецкому, а также изменения территориальной подсудности дела указал, тот подал заявление о заключении контракта с министерством обороны и направлении его зону специальной военной операции, что "положительно характеризует подзащитного".
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Суд оставил за Долиной право собственности на ее квартиру
8 сентября, 12:48
На скамье подсудимых помимо Каменецкого еще три фигуранта: Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.
Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд в Йошкар-Оле взыскал в пользу певицы Долиной 62,7 миллиона рублей
24 сентября, 18:03
 
ПроисшествияМоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала