Двенадцать стран создали коалицию по финансовой устойчивости Палестины
Франция, Япония и еще десять стран создали коалицию по Палестине
Палестинцы c флагами. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Двенадцать стран, в числе которых Франция, Япония, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания, объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации, сообщает испанский МИД.
"Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения. Испания, Швейцария и Соединенное Королевство объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации... Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы Палестинской администрации и сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и поддерживать безопасность", - говорится в заявлении на сайте МИД Испании.
Как отмечается, многие из стран коалиции уже внесли значительный финансовый вклад и пообещали администрации постоянную поддержку.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
