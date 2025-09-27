https://ria.ru/20250927/ssha-2044837434.html
В США арестовали экс-финансиста фонда Сороса
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-финансиста одного из фондов Джорджа Сороса Говарда Рубина и его бывшую ассистентку арестовали в США по обвинениям в сексуальной эксплуатации и насилии над женщинами, сообщил американский минюст. Ранее газета New York Times сообщила, что министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations *. "В течение многих лет Говард Рубин и Дженнифер Пауэрс, как утверждается, потратили не менее миллиона долларов на финансирование коммерческих сексуальных пыток нескольких женщин через сеть торговли людьми. Обвиняемые, как утверждается, использовали статус Рубина, чтобы заманить в ловушку своих потенциальных жертв, и заставляли их переносить немыслимые физические травмы, прежде чем подавить любые протесты угрозами судебного преследования", - говорится в заявлении минюста. Акты насилия, в которых подозревают 70-летнего миллионера, изначально происходили в фешенебельных отелях, а затем обвиняемый снял пентхаус в Нью-Йорке, который был переоборудован в "темницу", отмечают власти. Утверждается, что Рубин регулярно превышал рамки обоюдного согласия и заставлял женщин, с которыми вступал в связь, подписывать документы о неразглашении. Теперь ему и его бывшей ассистентке в случае признания их виновными в сексуальной эксплуатации может грозить пожизненное заключение. Финансист в прошлом работал в инвестиционных фондах Soros Wealth Management, Salomon Brothers и Merrill Lynch. В последнем он совершил неавторизованные операции с ценными бумагами в 1987 году, его действия описаны в популярной книге "Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит" Майкла Льюиса. В 2017 году модели из журнала Playboy подали гражданский иск против Рубина и Пауэрс, обвинив в физическом насилии. В 2022 гражданское жюри признало его виновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и обязало выплатить шести женщинам более 3,8 миллиона долларов в качестве компенсации. Его ассистентку Пауэрс жюри виновным не признало. Сейчас он находится в стадии апелляции решения жюри. В России "Открытое общество"* и "Открытое общество - фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.* Признан нежелательным в России.
