https://ria.ru/20250927/ssha-2044837251.html

В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе

В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 27.09.2025

В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T22:52:00+03:00

2025-09-27T22:52:00+03:00

2025-09-27T22:52:00+03:00

в мире

сша

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в сторону Индо-Тихоокеанского региона, однако, по его словам, это произойдет "скоординировано". "Если одному из союзников будет необходимо переориентировать часть своей энергии на другое направление, откуда, как он предполагает, исходит угроза, то, прежде всего, это не плохо для альянса в целом… Например, это направление Индо-Тихоокеанского региона. Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией", - сказал адмирал. Он также добавил, что альянс "сможет восполнить этот пробел, всё перерегулировать и воплотить это в жизнь". "Дело в том, что если это и произойдет, то только скоординированным образом, и мы будем делать это вместе, просто чтобы сбалансировать всё наиболее эффективным образом. Но это нормально для альянса", - заверил глава военного комитета. Он также пояснил, что возможное сокращение присутствия США в Европе постоянно обсуждается и у альянса есть гарантии, что "США не уйдут окончательно из Европы".

https://ria.ru/20250705/nato-2027417743.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, нато