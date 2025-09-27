В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе
Глава военного комитета НАТО Драгоне: США могут ослабить присутствие в Европе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в сторону Индо-Тихоокеанского региона, однако, по его словам, это произойдет "скоординировано".
"Если одному из союзников будет необходимо переориентировать часть своей энергии на другое направление, откуда, как он предполагает, исходит угроза, то, прежде всего, это не плохо для альянса в целом… Например, это направление Индо-Тихоокеанского региона. Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией", - сказал адмирал.
Он также добавил, что альянс "сможет восполнить этот пробел, всё перерегулировать и воплотить это в жизнь".
"Дело в том, что если это и произойдет, то только скоординированным образом, и мы будем делать это вместе, просто чтобы сбалансировать всё наиболее эффективным образом. Но это нормально для альянса", - заверил глава военного комитета.