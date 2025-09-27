Рейтинг@Mail.ru
В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/ssha-2044837251.html
В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе
В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 27.09.2025
В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе
Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T22:52:00+03:00
2025-09-27T22:52:00+03:00
в мире
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в сторону Индо-Тихоокеанского региона, однако, по его словам, это произойдет "скоординировано". "Если одному из союзников будет необходимо переориентировать часть своей энергии на другое направление, откуда, как он предполагает, исходит угроза, то, прежде всего, это не плохо для альянса в целом… Например, это направление Индо-Тихоокеанского региона. Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией", - сказал адмирал. Он также добавил, что альянс "сможет восполнить этот пробел, всё перерегулировать и воплотить это в жизнь". "Дело в том, что если это и произойдет, то только скоординированным образом, и мы будем делать это вместе, просто чтобы сбалансировать всё наиболее эффективным образом. Но это нормально для альянса", - заверил глава военного комитета. Он также пояснил, что возможное сокращение присутствия США в Европе постоянно обсуждается и у альянса есть гарантии, что "США не уйдут окончательно из Европы".
https://ria.ru/20250705/nato-2027417743.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
В НАТО допустили ослабление военного присутствия США в Европе

Глава военного комитета НАТО Драгоне: США могут ослабить присутствие в Европе

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что США могут ослабить свое присутствие в Европе, чтобы "перебалансировать" свои усилия в сторону Индо-Тихоокеанского региона, однако, по его словам, это произойдет "скоординировано".
«
"Если одному из союзников будет необходимо переориентировать часть своей энергии на другое направление, откуда, как он предполагает, исходит угроза, то, прежде всего, это не плохо для альянса в целом… Например, это направление Индо-Тихоокеанского региона. Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией", - сказал адмирал.
Он также добавил, что альянс "сможет восполнить этот пробел, всё перерегулировать и воплотить это в жизнь".
"Дело в том, что если это и произойдет, то только скоординированным образом, и мы будем делать это вместе, просто чтобы сбалансировать всё наиболее эффективным образом. Но это нормально для альянса", - заверил глава военного комитета.
Он также пояснил, что возможное сокращение присутствия США в Европе постоянно обсуждается и у альянса есть гарантии, что "США не уйдут окончательно из Европы".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе
5 июля, 21:25
 
В миреСШАЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала