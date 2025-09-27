https://ria.ru/20250927/ssha-2044821909.html

Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров

Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров

РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025

ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федераций", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.Как отметил министр, когда в Европе либо превращают дипломатию в обхаживание товарищей из Вашингтона, либо подменяют ее санкциями – это путь бесперспективный."А вот честный диалог любым вопросам – мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", - подчеркнул он.

