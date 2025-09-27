https://ria.ru/20250927/ssha-2044821909.html
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров
РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:15:00+03:00
2025-09-27T20:15:00+03:00
2025-09-27T20:28:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044821681_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_b63b4872020b95801b4d3ca6b1476494.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федераций", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.Как отметил министр, когда в Европе либо превращают дипломатию в обхаживание товарищей из Вашингтона, либо подменяют ее санкциями – это путь бесперспективный."А вот честный диалог любым вопросам – мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250927/es-2044821379.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044821681_225:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_09ab6876fbcd2c54e65c3451dc9f5d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров
Лавров: Россия не видит отхода США от курса на честный и открытый диалог