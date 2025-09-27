Рейтинг@Mail.ru
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
20:15 27.09.2025 (обновлено: 20:28 27.09.2025)
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров
ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федераций", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.Как отметил министр, когда в Европе либо превращают дипломатию в обхаживание товарищей из Вашингтона, либо подменяют ее санкциями – это путь бесперспективный."А вот честный диалог любым вопросам – мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", - подчеркнул он.
в мире, россия, сша, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с ней , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федераций", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
Как отметил министр, когда в Европе либо превращают дипломатию в обхаживание товарищей из Вашингтона, либо подменяют ее санкциями – это путь бесперспективный.
"А вот честный диалог любым вопросам – мы видим готовность Соединенных Штатов к этому, мы тоже к этому готовы. А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные", - подчеркнул он.
"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров
