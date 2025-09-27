Рейтинг@Mail.ru
В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/ssha-2044816582.html
В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана
В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана - РИА Новости, 27.09.2025
В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана
США в интересах Израиля хотят вооружить армию Ливана для того, чтобы она вела борьбу с движением "Хезболлах", заявил генсек движения Наим Касем. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:48:00+03:00
2025-09-27T19:48:00+03:00
в мире
ливан
израиль
сша
хасан насрулла
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/35/1064873597_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebf3fbb07f5bd95ceca5961e063f9166.jpg
КАИР, 27 сен - РИА Новости. США в интересах Израиля хотят вооружить армию Ливана для того, чтобы она вела борьбу с движением "Хезболлах", заявил генсек движения Наим Касем. "США заявляют, что хотят лишить "Хезболлах" силы. Это означает, что они хотят лишить Ливан силы. Они хотят вооружить армию (Ливана – ред.), чтобы она боролась с "Хезболлах". США хотят покончить с Ливаном и присоединить его к Израилю", - сказал Касем в ходе выступления в первую годовщину гибели бывшего генсека движения Хасана Насруллы. Нынешний лидер "Хезболлах" вновь подчеркнул, что движение не откажется от оружия и будет противостоять каким-либо проектам, служащим интересам Израиля. По его словам, "Хезболлах" ведет экзистенциальную битву. Касем добавил, что США оказывают давление на Ливан для достижения целей, которые Израиль ранее не смог достичь военным путем. Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 сентября. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 235 человек, более 500 получили ранения. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
https://ria.ru/20250923/ssha-2043720023.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106487/35/1064873597_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cc944d67d4db1e53be930d6e24d89876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, сша, хасан насрулла, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, США, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН
В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана

Касем: США хотят лишить Ливан силы и присоединить его к Израилю

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболлах"
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 27 сен - РИА Новости. США в интересах Израиля хотят вооружить армию Ливана для того, чтобы она вела борьбу с движением "Хезболлах", заявил генсек движения Наим Касем.
"США заявляют, что хотят лишить "Хезболлах" силы. Это означает, что они хотят лишить Ливан силы. Они хотят вооружить армию (Ливана – ред.), чтобы она боролась с "Хезболлах". США хотят покончить с Ливаном и присоединить его к Израилю", - сказал Касем в ходе выступления в первую годовщину гибели бывшего генсека движения Хасана Насруллы.
Нынешний лидер "Хезболлах" вновь подчеркнул, что движение не откажется от оружия и будет противостоять каким-либо проектам, служащим интересам Израиля. По его словам, "Хезболлах" ведет экзистенциальную битву.
Касем добавил, что США оказывают давление на Ливан для достижения целей, которые Израиль ранее не смог достичь военным путем.
Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 сентября. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 235 человек, более 500 получили ранения.
Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник
23 сентября, 12:43
 
В миреЛиванИзраильСШАХасан НасруллаХезболлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала