В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана

В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана - РИА Новости, 27.09.2025

В "Хезболлах" заявили, что США хотят вооружить армию Ливана

США в интересах Израиля хотят вооружить армию Ливана для того, чтобы она вела борьбу с движением "Хезболлах", заявил генсек движения Наим Касем.

КАИР, 27 сен - РИА Новости. США в интересах Израиля хотят вооружить армию Ливана для того, чтобы она вела борьбу с движением "Хезболлах", заявил генсек движения Наим Касем. "США заявляют, что хотят лишить "Хезболлах" силы. Это означает, что они хотят лишить Ливан силы. Они хотят вооружить армию (Ливана – ред.), чтобы она боролась с "Хезболлах". США хотят покончить с Ливаном и присоединить его к Израилю", - сказал Касем в ходе выступления в первую годовщину гибели бывшего генсека движения Хасана Насруллы. Нынешний лидер "Хезболлах" вновь подчеркнул, что движение не откажется от оружия и будет противостоять каким-либо проектам, служащим интересам Израиля. По его словам, "Хезболлах" ведет экзистенциальную битву. Касем добавил, что США оказывают давление на Ливан для достижения целей, которые Израиль ранее не смог достичь военным путем. Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 сентября. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 235 человек, более 500 получили ранения. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

ливан

израиль

сша

2025

Новости

ru-RU

