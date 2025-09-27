https://ria.ru/20250927/ssha-2044795643.html

США нашли в индонезийской гвоздике следы радиоактивного загрязнения

США нашли в индонезийской гвоздике следы радиоактивного загрязнения - РИА Новости, 27.09.2025

США нашли в индонезийской гвоздике следы радиоактивного загрязнения

Следы загрязнения цезием-137 были обнаружены в гвоздике, поставляемой из Индонезии в США, импорт всех специй от индонезийской компании-поставщика был... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следы загрязнения цезием-137 были обнаружены в гвоздике, поставляемой из Индонезии в США, импорт всех специй от индонезийской компании-поставщика был приостановлен, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "На прошлой неделе должностные лица управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заблокировали импорт всех специй от компании PT Natural Java Spice из Индонезии после того, как федеральные инспекторы обнаружили цезий-137 в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию", - пишет агентство. Согласно документам, полученным агентством, в 2025 году эта компания отправила в США около 200 килограммов гвоздики. Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило об обнаружении цезия-137 в индонезийских замороженных креветках и приостановило импорт продукции с предприятия PT Bahari Makmur Sejati. Таможенно-пограничная служба США (CBP) подтвердила, что следы радиации были зафиксированы в контейнерах в портах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Саванны и Майами. Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик заявил, что власти проводят расследование.

