В конгрессе США готовятся к возможному шатдауну, пишет Axios

14:26 27.09.2025 (обновлено: 16:18 27.09.2025)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В конгрессе США отменили несколько командировок из-за возможной приостановки работы федеральных ведомств, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Несколько командировок в конгрессе, запланированных на следующую неделю, отменены из-за возможного правительственного шатдауна", — говорится в материале. Это считается одним из явных признаков подготовки к приостановке работы правительства. Как отмечает Axios, республиканцы и демократы, похоже, далеки от согласования бюджета. Как минимум отменили две поездки делегаций комитета по надзору палаты представителей и комитета по науке, космосу и технологиям. Госслужащим сказали, что это связано с возможным шатдауном. Один из источников портала рассказал о третьем случае. При этом в республиканской партии заявили, что руководство командировки не отменяло и члены делегаций сами решили отказаться от них. Угроза шатдаунаНа прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования правительства, чтобы избежать его закрытия. Палата представителей одобрила законопроект, но сенат его отклонил. Глава Белого дома, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун, пообещав продолжить переговоры. Но в начале недели президент отменил встречу с лидерами демократов. По его словам, они выдвигают несерьезные требования. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.
в мире, сша, дональд трамп, конгресс сша, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, Конгресс США, шатдаун
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В конгрессе США отменили несколько командировок из-за возможной приостановки работы федеральных ведомств, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Несколько командировок в конгрессе, запланированных на следующую неделю, отменены из-за возможного правительственного шатдауна", — говорится в материале.
Это считается одним из явных признаков подготовки к приостановке работы правительства. Как отмечает Axios, республиканцы и демократы, похоже, далеки от согласования бюджета.
Как минимум отменили две поездки делегаций комитета по надзору палаты представителей и комитета по науке, космосу и технологиям. Госслужащим сказали, что это связано с возможным шатдауном.
Один из источников портала рассказал о третьем случае. При этом в республиканской партии заявили, что руководство командировки не отменяло и члены делегаций сами решили отказаться от них.
Угроза шатдауна

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать временное продление финансирования правительства, чтобы избежать его закрытия. Палата представителей одобрила законопроект, но сенат его отклонил.
Глава Белого дома, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун, пообещав продолжить переговоры. Но в начале недели президент отменил встречу с лидерами демократов. По его словам, они выдвигают несерьезные требования.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.
В миреСШАДональд ТрампКонгресс СШАшатдаун
 
 
