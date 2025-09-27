https://ria.ru/20250927/ssha-2044781040.html

Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану

ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования Вашингтона к Тегерану передать США весь обогащенный исламской республикой уран взамен на три месяца отсрочки перед возобновлением санкций. "Естественно, что мы не пришли к соглашению по механизму возврата (санкций – ред.), ведь требования США неприемлемы. Они хотят, чтобы мы передали им весь обогащенный уран взамен на три месяца (отсрочки перед возобновлением санкций – ред.), а это ни в коем случае неприемлемо", - передает слова президента гостелерадиокомпания IRIB. Пезешкиан добавил, что в случае согласия Тегерана на предложение Вашингтона через несколько месяцев США предъявят Ирану новые требования и снова пригрозят возвратом санкций. По этой причине, отметил президент исламской республики, между предложением США и возвратом санкций Иран предпочтет выбрать второе. По словам Пезешкиана, Иран справится с санкциями благодаря сотрудничеству со странами БРИКС и ШОС, гордости иранского народа и его стремлению к независимости. Ранее в конце июня госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран "достать похороненный глубоко под землей" после ударов США обогащенный уран и отдать его. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

