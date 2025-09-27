Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 27.09.2025 (обновлено: 14:39 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/ssha-2044781040.html
Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану
Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану - РИА Новости, 27.09.2025
Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования Вашингтона к Тегерану передать США весь обогащенный исламской республикой уран взамен на три... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:15:00+03:00
2025-09-27T14:39:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
масуд пезешкиан
марко рубио
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования Вашингтона к Тегерану передать США весь обогащенный исламской республикой уран взамен на три месяца отсрочки перед возобновлением санкций. "Естественно, что мы не пришли к соглашению по механизму возврата (санкций – ред.), ведь требования США неприемлемы. Они хотят, чтобы мы передали им весь обогащенный уран взамен на три месяца (отсрочки перед возобновлением санкций – ред.), а это ни в коем случае неприемлемо", - передает слова президента гостелерадиокомпания IRIB. Пезешкиан добавил, что в случае согласия Тегерана на предложение Вашингтона через несколько месяцев США предъявят Ирану новые требования и снова пригрозят возвратом санкций. По этой причине, отметил президент исламской республики, между предложением США и возвратом санкций Иран предпочтет выбрать второе. По словам Пезешкиана, Иран справится с санкциями благодаря сотрудничеству со странами БРИКС и ШОС, гордости иранского народа и его стремлению к независимости. Ранее в конце июня госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран "достать похороненный глубоко под землей" после ударов США обогащенный уран и отдать его. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250927/tegeran-2044747009.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), масуд пезешкиан, марко рубио, дональд трамп, брикс, шос
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Масуд Пезешкиан, Марко Рубио, Дональд Трамп, БРИКС, ШОС
Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану

Пезешкиан назвал требования Вашингтона по обогащенному урану неприемлемыми

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования Вашингтона к Тегерану передать США весь обогащенный исламской республикой уран взамен на три месяца отсрочки перед возобновлением санкций.
"Естественно, что мы не пришли к соглашению по механизму возврата (санкций – ред.), ведь требования США неприемлемы. Они хотят, чтобы мы передали им весь обогащенный уран взамен на три месяца (отсрочки перед возобновлением санкций – ред.), а это ни в коем случае неприемлемо", - передает слова президента гостелерадиокомпания IRIB.
Пезешкиан добавил, что в случае согласия Тегерана на предложение Вашингтона через несколько месяцев США предъявят Ирану новые требования и снова пригрозят возвратом санкций. По этой причине, отметил президент исламской республики, между предложением США и возвратом санкций Иран предпочтет выбрать второе.
По словам Пезешкиана, Иран справится с санкциями благодаря сотрудничеству со странами БРИКС и ШОС, гордости иранского народа и его стремлению к независимости.
Ранее в конце июня госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран "достать похороненный глубоко под землей" после ударов США обогащенный уран и отдать его.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки"
08:03
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Масуд ПезешкианМарко РубиоДональд ТрампБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала