05:06 27.09.2025
Минюст США запросил информацию о прокуроре, которая вела дело против Трампа
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Следователи минюста США запросили документы, касающиеся поездок, якобы совершенных во время прошлогодних выборов окружным прокурором Джорджии Фани Уиллис, которая ранее вела дело о возможном вмешательстве президента США Дональда Трампа в выборы 2020 года, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы. Как отмечает издание, следователи запрашивают документы, связанные с зарубежными поездками, которые, как они полагают, госпожа Уиллис совершила в период выборов 2024 года. Масштаб расследования пока неясен, как и статус Уиллис в рамках следствия, добавляет газета. В прошлом году суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, однако согласился отстранить Уиллис, которую уличили в романтической связи с ее подчиненным – специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, Ранее Трамп на фоне предъявления обвинений экс-главе ФБР Джеймсу Коми в даче ложных показания заявил, что думает, что "будут и другие". Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.
в мире, сша, джорджия, россия, дональд трамп, джеймс коми, джон бреннан, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Джорджия, Россия, Дональд Трамп, Джеймс Коми, Джон Бреннан, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
22 июля, 21:03
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В США начали расследование в отношении экс-спецпрокурора по делу Трампа
2 августа, 05:31
 
В миреСШАДжорджияРоссияДональд ТрампДжеймс КомиДжон БреннанФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
