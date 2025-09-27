https://ria.ru/20250927/ssha-2044738396.html
Минюст США запросил информацию о прокуроре, которая вела дело против Трампа
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Следователи минюста США запросили документы, касающиеся поездок, якобы совершенных во время прошлогодних выборов окружным прокурором Джорджии Фани Уиллис, которая ранее вела дело о возможном вмешательстве президента США Дональда Трампа в выборы 2020 года, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы. Как отмечает издание, следователи запрашивают документы, связанные с зарубежными поездками, которые, как они полагают, госпожа Уиллис совершила в период выборов 2024 года. Масштаб расследования пока неясен, как и статус Уиллис в рамках следствия, добавляет газета. В прошлом году суд в Джорджии отказался отменить обвинительный акт против Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, однако согласился отстранить Уиллис, которую уличили в романтической связи с ее подчиненным – специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, Ранее Трамп на фоне предъявления обвинений экс-главе ФБР Джеймсу Коми в даче ложных показания заявил, что думает, что "будут и другие". Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.
