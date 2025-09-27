https://ria.ru/20250927/ssha-2044736838.html
Генпрокурор США направит агентов минюста на объекты миграционной службы
2025-09-27T04:27:00+03:00
2025-09-27T04:27:00+03:00
2025-09-27T06:19:00+03:00
в мире
сша
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что направит агентов министерства юстиции для обеспечения безопасности сотрудников американской иммиграционной службы (ICE) на фоне участившихся нападений на правоохранительную организацию. "Я наблюдаю непрекращающуюся волну насилия против сотрудников ICE по всей стране. Министерство юстиции не будет бездействовать перед лицом такого беззакония. Согласно моему распоряжению, я направляю агентов минюста на объекты ICE - и в любые места, где ICE подвергается нападению, - чтобы защитить федеральных агентов, охранять федеральную собственность и немедленно арестовывать всех лиц, совершающих любые федеральные преступления", - написала Бонди.
сша
в мире, сша
