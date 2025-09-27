Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США направит агентов минюста на объекты миграционной службы
04:27 27.09.2025 (обновлено: 06:19 27.09.2025)
Генпрокурор США направит агентов минюста на объекты миграционной службы
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что направит агентов министерства юстиции для обеспечения безопасности сотрудников американской... РИА Новости, 27.09.2025
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что направит агентов министерства юстиции для обеспечения безопасности сотрудников американской иммиграционной службы (ICE) на фоне участившихся нападений на правоохранительную организацию. "Я наблюдаю непрекращающуюся волну насилия против сотрудников ICE по всей стране. Министерство юстиции не будет бездействовать перед лицом такого беззакония. Согласно моему распоряжению, я направляю агентов минюста на объекты ICE - и в любые места, где ICE подвергается нападению, - чтобы защитить федеральных агентов, охранять федеральную собственность и немедленно арестовывать всех лиц, совершающих любые федеральные преступления", - написала Бонди.
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что направит агентов министерства юстиции для обеспечения безопасности сотрудников американской иммиграционной службы (ICE) на фоне участившихся нападений на правоохранительную организацию.
"Я наблюдаю непрекращающуюся волну насилия против сотрудников ICE по всей стране. Министерство юстиции не будет бездействовать перед лицом такого беззакония. Согласно моему распоряжению, я направляю агентов минюста на объекты ICE - и в любые места, где ICE подвергается нападению, - чтобы защитить федеральных агентов, охранять федеральную собственность и немедленно арестовывать всех лиц, совершающих любые федеральные преступления", - написала Бонди.
Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
24 сентября, 16:23
 
