https://ria.ru/20250927/ssha-2044735554.html
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО - РИА Новости, 27.09.2025
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО
Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:56:00+03:00
2025-09-27T03:56:00+03:00
2025-09-27T14:27:00+03:00
сша
дональд трамп
украина
европа
владимир зеленский
евросоюз
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие, европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — отметил он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
https://ria.ru/20250926/ukraina-2044507416.html
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, нато, дмитрий песков, в мире
США, Дональд Трамп, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО
Аналитик Уотсон: США пытаются защитить себя от поражения Украины