Рейтинг@Mail.ru
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 27.09.2025 (обновлено: 14:27 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/ssha-2044735554.html
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО - РИА Новости, 27.09.2025
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО
Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:56:00+03:00
2025-09-27T14:27:00+03:00
сша
дональд трамп
украина
европа
владимир зеленский
евросоюз
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие, европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — отметил он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
https://ria.ru/20250926/ukraina-2044507416.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, нато, дмитрий песков, в мире
США, Дональд Трамп, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО

Аналитик Уотсон: США пытаются защитить себя от поражения Украины

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие, европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — отметил он.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
Вчера, 17:51
Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
На Западе рассказали, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
Вчера, 10:14
 
СШАДональд ТрампУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала