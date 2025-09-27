https://ria.ru/20250927/ssha-2044735554.html

"Защититься от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу по СВО

Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за грядущее поражение Украины на Европу, чтобы избежать политических издержек, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие, европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — отметил он.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.

