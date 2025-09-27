Рейтинг@Mail.ru
01:43 27.09.2025 (обновлено: 01:53 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/ssha-2044726237.html
Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению
Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:43:00+03:00
2025-09-27T01:53:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:86:3057:1806_1920x0_80_0_0_48dafd8aa10d659cda5f5caeaf2ca585.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая ещё не зарегистрирована в суде."Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации", - заявил в апелляции генеральный солиситор Дин Джон Сауэр, слова которого приводит телеканал.По его мнению, решения нижестоящего суда дают "привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, у которых нет на него права".
https://ria.ru/20250702/ssha-2026652243.html
сша
2025
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Верховный суд США рассмотрит вопрос отмены права на гражданство по рождению

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая ещё не зарегистрирована в суде.
"Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации", - заявил в апелляции генеральный солиситор Дин Джон Сауэр, слова которого приводит телеканал.
По его мнению, решения нижестоящего суда дают "привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, у которых нет на него права".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: минюст США намерен лишать гражданства страны за ряд преступлений
2 июля, 07:39
 
США, В мире, Дональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
