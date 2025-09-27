https://ria.ru/20250927/ssha-2044726237.html

Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению - РИА Новости, 27.09.2025

Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T01:43:00+03:00

2025-09-27T01:43:00+03:00

2025-09-27T01:53:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:86:3057:1806_1920x0_80_0_0_48dafd8aa10d659cda5f5caeaf2ca585.jpg

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая ещё не зарегистрирована в суде."Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации", - заявил в апелляции генеральный солиситор Дин Джон Сауэр, слова которого приводит телеканал.По его мнению, решения нижестоящего суда дают "привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, у которых нет на него права".

https://ria.ru/20250702/ssha-2026652243.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп