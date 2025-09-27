https://ria.ru/20250927/ssha-2044726237.html
Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению
Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению - РИА Новости, 27.09.2025
Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению
Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Администрация президента США Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая ещё не зарегистрирована в суде."Решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации", - заявил в апелляции генеральный солиситор Дин Джон Сауэр, слова которого приводит телеканал.По его мнению, решения нижестоящего суда дают "привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, у которых нет на него права".
