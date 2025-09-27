https://ria.ru/20250927/ssha-2044720572.html
Sikorsky Aircraft получила военный контракт на десять миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская авиастроительная компания Sikorsky Aircraft, входящая в состав Lockheed Martin, получила военный контракт на сумму 10,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Пентагона."Эта модификация контракта для многолетней программы CH-53K окончательно утверждает условия для партий 9 и 10 и добавляет объём для партий 11-13, предусматривая поставку в общей сложности 92 вертолётов CH-53K серийного производства, а также включает сопутствующую поддержку по программе и летательным аппаратам", - говорится в заявлении.
