США могут ввести пошлины на ввозимую в страну электронику, пишут СМИ
Reuters: США хотят ввести пошлины на электронику пропорционально цене микросхем
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин на ввозимую в страну электронику, их размер будет зависеть от цены использованных микросхем в устройствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Министерство торговли может ввести пошлину на импортируемый товар в размере процента от предполагаемой стоимости чипов, содержащихся в изделии", - говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что в случае реализации инициатива коснется широкого спектра потребительских товаров - "от зубных щеток до ноутбуков".
В комментарии агентству представитель Белого дома Куш Дессаи заявил, что мера призвана вернуть критически важные производства обратно в США.
"Америка не может полагаться на импорт товаров, изготовленных с использованием полупроводников, которые необходимы для нашей национальной и экономической безопасности", - отметил Дессаи.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
12 апреля, 17:03