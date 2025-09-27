https://ria.ru/20250927/ssha-2044720220.html

США могут ввести пошлины на ввозимую в страну электронику, пишут СМИ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин на ввозимую в страну электронику, их размер будет зависеть от цены использованных микросхем в устройствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министерство торговли может ввести пошлину на импортируемый товар в размере процента от предполагаемой стоимости чипов, содержащихся в изделии", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что в случае реализации инициатива коснется широкого спектра потребительских товаров - "от зубных щеток до ноутбуков". В комментарии агентству представитель Белого дома Куш Дессаи заявил, что мера призвана вернуть критически важные производства обратно в США. "Америка не может полагаться на импорт товаров, изготовленных с использованием полупроводников, которые необходимы для нашей национальной и экономической безопасности", - отметил Дессаи. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

