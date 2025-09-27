https://ria.ru/20250927/ssha-2044719645.html

Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, которые были выделены конгрессом на иностранную помощь, заявила судья Елена Каган в своем особом мнении."Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение суда, удовлетворено... Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей", - говорится в документе.Отмечается, что Каган, а также судья Кетанджи Браун Джексон и судья Соня Сотомайор не поддержали это решение.

