https://ria.ru/20250927/ssha-2044719645.html
Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят
Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят - РИА Новости, 27.09.2025
Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят
Верховный суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, которые были выделены конгрессом на иностранную помощь,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T00:00:00+03:00
2025-09-27T00:00:00+03:00
2025-09-27T00:12:00+03:00
сша
конгресс сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, которые были выделены конгрессом на иностранную помощь, заявила судья Елена Каган в своем особом мнении."Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение суда, удовлетворено... Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей", - говорится в документе.Отмечается, что Каган, а также судья Кетанджи Браун Джексон и судья Соня Сотомайор не поддержали это решение.
https://ria.ru/20250905/evropa-2040018124.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, конгресс сша, в мире, дональд трамп
США, Конгресс США, В мире, Дональд Трамп
Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят
Администрация Трампа заморозит средства, выделенные на иностранную помощь
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, которые были выделены конгрессом на иностранную помощь, заявила судья Елена Каган в своем особом мнении.
"Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение суда, удовлетворено... Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей", - говорится в документе.
Отмечается, что Каган, а также судья Кетанджи Браун Джексон и судья Соня Сотомайор не поддержали это решение.