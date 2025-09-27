https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044744307.html

ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении

ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении - РИА Новости, 27.09.2025

ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении

27.09.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

