ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
