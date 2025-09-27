Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044744307.html
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении - РИА Новости, 27.09.2025
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении
Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:09:00+03:00
2025-09-27T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b021f484b2e4027b605a973eb6872cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили контратаку ВСУ на Cумском направлении

Штурмовой полк ВСУ понес потери в районе Андреевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ понесли потери на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки в районе Андреевки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала