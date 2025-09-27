https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044743580.html

ВСУ бросили умирать оставшихся в Синельниковском лесу военных

ВСУ бросили умирать оставшихся в Синельниковском лесу военных - РИА Новости, 27.09.2025

ВСУ бросили умирать оставшихся в Синельниковском лесу военных

27.09.2025

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило умирать остающихся в окружении в Синельниковском лесу в Харьковской области военных 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад общей численностью до взвода, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава. Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать", - заявил собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, уничтожены.

харьковская область

