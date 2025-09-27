https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044738599.html
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ. "Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что за сутки в зоне работы этой группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев отметил, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища были освобождены боле пяти квадратных километров территории. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки, по его словам, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих. В зоне действий группировки "Восток", по данным начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
