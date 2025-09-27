Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 27.09.2025
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных - РИА Новости, 27.09.2025
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных
Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало... РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ. "Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что за сутки в зоне работы этой группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев отметил, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища были освобождены боле пяти квадратных километров территории. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки, по его словам, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих. В зоне действий группировки "Восток", по данным начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
в мире, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных

Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военных

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ.
"Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что за сутки в зоне работы этой группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев отметил, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища были освобождены боле пяти квадратных километров территории. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки, по его словам, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих.
В зоне действий группировки "Восток", по данным начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
