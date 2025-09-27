https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044738599.html

Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных

Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных - РИА Новости, 27.09.2025

Украинские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи военных

Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T05:10:00+03:00

2025-09-27T05:10:00+03:00

2025-09-27T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вадим астафьев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1430 военнослужащих, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ. "Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что за сутки в зоне работы этой группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев отметил, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища были освобождены боле пяти квадратных километров территории. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки, по его словам, ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих. В зоне действий группировки "Восток", по данным начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих за сутки. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)