https://ria.ru/20250927/spetsoperatsiya-2044731757.html

Российская авиабомба уничтожила девятерых боевиков ВСУ

2025-09-27T03:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Российские военные в ДНР пресекли попытку прорыва со стороны украинского десанта на бронемашине - девять боевиков ВСУ укрылись в здании, которое было поражено фугасной авиабомбой, сообщил РИА Новости оператор ударных беспилотников "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Ночью просочилась одна ББМ (боевая бронемашина ВСУ - ред.), и оттуда вылезло девять человек. Они зашли тихо, их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание. По нему отработали ФАБом. Попали чётко - здание сложилось, и больше оттуда никто не вышел", - рассказал военнослужащий.

донецкая народная республика

2025

Дарья Буймова

