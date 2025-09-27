СМИ: план США по созданию дронов для противодействия КНР не достиг цели

Рейтинг@Mail.ru
08:38 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. План США по постановке на вооружение новейших дронов для противодействия Китаю не достиг поставленной цели, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Запущенная два года назад программа под названием Replicator должна была быть реализована в период с февраля по август 2025 года. В рамках инициативы планировалось приобрести и развернуть тысячи беспилотников в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. "Амбициозный план Пентагона по постановке на вооружение тысяч новейших беспилотных аппаратов для подготовки к потенциальному столкновению с Китаем не достиг своей цели, а военнослужащие испытали трудности с тем, чтобы понять, как использовать некоторые системы в полях", - пишет газета. По данным газеты, некоторые системы Replicator оказались недостаточно надежными, слишком дорогими и требующими много времени для производства, в связи с чем властям не удалось закупить их в необходимых количествах. Кроме того, Пентагон также столкнулся с трудностями при поиске программного обеспечения, которое могло бы успешно управлять большим количеством беспилотников, производимых разными компаниями. По словам источников, один из беспилотников, закупленных в рамках программы Replicator, Switchblade 600 был задействован на Украине, где оказался уязвим в условиях помех со связью. По информации источников, Пентагон передал программу Replicator в ведение другого ведомства из соображений недостаточно быстрой ее реализации. При этом, как сообщили два источника, у него будет менее двух лет на поставку Пентагону необходимых беспилотных аппаратов.
Американский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. План США по постановке на вооружение новейших дронов для противодействия Китаю не достиг поставленной цели, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Запущенная два года назад программа под названием Replicator должна была быть реализована в период с февраля по август 2025 года. В рамках инициативы планировалось приобрести и развернуть тысячи беспилотников в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.
Флаги США на фоне Капитолия
Средства, выделенные конгрессом США на иностранную помощь, заморозят
00:00
"Амбициозный план Пентагона по постановке на вооружение тысяч новейших беспилотных аппаратов для подготовки к потенциальному столкновению с Китаем не достиг своей цели, а военнослужащие испытали трудности с тем, чтобы понять, как использовать некоторые системы в полях", - пишет газета.
По данным газеты, некоторые системы Replicator оказались недостаточно надежными, слишком дорогими и требующими много времени для производства, в связи с чем властям не удалось закупить их в необходимых количествах. Кроме того, Пентагон также столкнулся с трудностями при поиске программного обеспечения, которое могло бы успешно управлять большим количеством беспилотников, производимых разными компаниями.
По словам источников, один из беспилотников, закупленных в рамках программы Replicator, Switchblade 600 был задействован на Украине, где оказался уязвим в условиях помех со связью.
По информации источников, Пентагон передал программу Replicator в ведение другого ведомства из соображений недостаточно быстрой ее реализации. При этом, как сообщили два источника, у него будет менее двух лет на поставку Пентагону необходимых беспилотных аппаратов.
Изображение сгенерировано ИИ
США перекрыли главные товарные маршруты России и Китая
Вчера, 08:00
 
