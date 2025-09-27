https://ria.ru/20250927/skidka-2044720664.html

Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров. Покупать их нельзя даже с большой скидкой, иначе возможны проблемы, рассказала... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров. Покупать их нельзя даже с большой скидкой, иначе возможны проблемы, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.По ее словам, запрещены к реализации:Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор”, — заключила Ноженко.

