Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой
Юрист Ноженко предупредила о запрете на покупку загрязненных радиацией продуктов
Мужчина расплачивается картой. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров. Покупать их нельзя даже с большой скидкой, иначе возможны проблемы, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
По ее словам, запрещены к реализации:
- Безвозмездная или гуманитарная помощь, которую передали социальным структурам;
- Спиртосодержащая продукция без лицензии и необходимых документов, либо изготовленная в кустарных условиях;
- Продукты и товары с радиоактивными загрязнениями;
- Товары с неустановленным в нарушение правил сроком годности либо просроченные;
- Пищевые продукты без упаковки (за рядом исключений).
Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.
“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор”, — заключила Ноженко.
