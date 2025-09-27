Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой
27.09.2025
Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой
екатерина ноженко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров. Покупать их нельзя даже с большой скидкой, иначе возможны проблемы, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.По ее словам, запрещены к реализации:Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор”, — заключила Ноженко.
Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров. Покупать их нельзя даже с большой скидкой, иначе возможны проблемы, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
По ее словам, запрещены к реализации:
  • Безвозмездная или гуманитарная помощь, которую передали социальным структурам;
  • Спиртосодержащая продукция без лицензии и необходимых документов, либо изготовленная в кустарных условиях;
  • Продукты и товары с радиоактивными загрязнениями;
  • Товары с неустановленным в нарушение правил сроком годности либо просроченные;
  • Пищевые продукты без упаковки (за рядом исключений).
Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.
“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор”, — заключила Ноженко.
