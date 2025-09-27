Рейтинг@Mail.ru
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 27.09.2025 (обновлено: 20:04 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/simonjan-2044814356.html
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна - РИА Новости, 27.09.2025
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в Telegram-канале последнее интервью кинорежиссера,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:38:00+03:00
2025-09-27T20:04:00+03:00
в мире
маргарита симоньян
тигран кеосаян
борис корчевников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044565897_0:81:2894:1709_1920x0_80_0_0_b30c29b1e590c09d6a34adcac1c19558.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в Telegram-канале последнее интервью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. "Завтра выйдет "Судьба человека" с Тиграном. Запись была сделана незадолго до его болезни. Боря Корчевников не хотел ее выдавать, пока Тигран не проснется. Посмотрите этот выпуск, пожалуйста", — написала она. В пятницу Симоньян сообщила о смерти мужа — Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Биография режиссераТигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом "Катька и Шиз".В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044674614.html
https://ria.ru/20250926/putin-2044647216.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044565897_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_e0e39aaa6e30bf9aaeefa579b1456da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маргарита симоньян, тигран кеосаян, борис корчевников
В мире, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Борис Корчевников
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна

Симоньян: 28 сентября в эфир выйдет последнее интервью Тиграна Кеосаяна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в Telegram-канале последнее интервью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна.
"Завтра выйдет "Судьба человека" с Тиграном. Запись была сделана незадолго до его болезни. Боря Корчевников не хотел ее выдавать, пока Тигран не проснется. Посмотрите этот выпуск, пожалуйста", — написала она.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

Режиссер Тигран Кеосаян

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

12 октября 2018 года. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством и журналистами телеканала НТВ, который в эти дни отмечает свое 25-летие. Справа — ведущий программы телекомпании НТВ "Международная пилорама" Тигран Кеосаян

12 октября 2018 года. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством и журналистами телеканала НТВ, который в эти дни отмечает свое 25-летие. Справа — ведущий программы телекомпании НТВ Международная пилорама Тигран Кеосаян

12 октября 2018 года. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством и журналистами телеканала НТВ, который в эти дни отмечает свое 25-летие. Справа — ведущий программы телекомпании НТВ "Международная пилорама" Тигран Кеосаян

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 5
Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5

12 октября 2018 года. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством и журналистами телеканала НТВ, который в эти дни отмечает свое 25-летие. Справа — ведущий программы телекомпании НТВ "Международная пилорама" Тигран Кеосаян

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных "Пионерских чтениях" в московском Музее современной истории России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5
В пятницу Симоньян сообщила о смерти мужа — Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

Биография режиссера

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом "Катька и Шиз".
В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
Памяти Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Памяти Тиграна Кеосаяна
26 сентября, 18:35
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".
По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
26 сентября, 17:22
 
В миреМаргарита СимоньянТигран КеосаянБорис Корчевников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала