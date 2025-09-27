https://ria.ru/20250927/simonjan-2044814356.html

Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна

Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна - РИА Новости, 27.09.2025

Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в Telegram-канале последнее интервью кинорежиссера,... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T19:38:00+03:00

2025-09-27T19:38:00+03:00

2025-09-27T20:04:00+03:00

в мире

маргарита симоньян

тигран кеосаян

борис корчевников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044565897_0:81:2894:1709_1920x0_80_0_0_b30c29b1e590c09d6a34adcac1c19558.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала в Telegram-канале последнее интервью кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. "Завтра выйдет "Судьба человека" с Тиграном. Запись была сделана незадолго до его болезни. Боря Корчевников не хотел ее выдавать, пока Тигран не проснется. Посмотрите этот выпуск, пожалуйста", — написала она. В пятницу Симоньян сообщила о смерти мужа — Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Биография режиссераТигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом "Катька и Шиз".В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044674614.html

https://ria.ru/20250926/putin-2044647216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, маргарита симоньян, тигран кеосаян, борис корчевников