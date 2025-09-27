https://ria.ru/20250927/shtraf-2044737627.html
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф - РИА Новости, 27.09.2025
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф
Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T04:41:00+03:00
2025-09-27T04:41:00+03:00
2025-09-27T04:41:00+03:00
россия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_0:80:1500:924_1920x0_80_0_0_a6d036ec9682799ce870064a1c8cc425.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.
https://ria.ru/20250708/dacha-2027805800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_82:0:1419:1003_1920x0_80_0_0_b0a2213ab8613e5dd5243efa61a96bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф
Рослесхоз: сумма штрафа за незаконную вырубку зависит от размера дерева