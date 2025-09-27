https://ria.ru/20250927/shtraf-2044737627.html

В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф

В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф - РИА Новости, 27.09.2025

В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф

Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T04:41:00+03:00

2025-09-27T04:41:00+03:00

2025-09-27T04:41:00+03:00

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_0:80:1500:924_1920x0_80_0_0_a6d036ec9682799ce870064a1c8cc425.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.

https://ria.ru/20250708/dacha-2027805800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество