Рейтинг@Mail.ru
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/shtraf-2044737627.html
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф - РИА Новости, 27.09.2025
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф
Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T04:41:00+03:00
2025-09-27T04:41:00+03:00
россия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_0:80:1500:924_1920x0_80_0_0_a6d036ec9682799ce870064a1c8cc425.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.
https://ria.ru/20250708/dacha-2027805800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_82:0:1419:1003_1920x0_80_0_0_b0a2213ab8613e5dd5243efa61a96bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит наибольший штраф

Рослесхоз: сумма штрафа за незаконную вырубку зависит от размера дерева

© РИА Новости / Илья НаймушинСклад древесины
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Склад древесины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф", - сказал Советников.
Срез дерева - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Госдуме предупредили о штрафах за вырубку деревьев на даче
8 июля, 03:29
 
РоссияИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала