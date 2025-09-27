https://ria.ru/20250927/sever-2044769188.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ потеряли более 175 военных, боевую бронированную машину в зоне действия российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 175 военных, боевую бронированную машину в зоне действия российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств", - отметили в Минобороны.
