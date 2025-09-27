https://ria.ru/20250927/saraev-2044780346.html

Умер журналист Дмитрий Сараев

Умер журналист Дмитрий Сараев - РИА Новости, 27.09.2025

Умер журналист Дмитрий Сараев

Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T14:03:00+03:00

2025-09-27T14:03:00+03:00

2025-09-27T14:03:00+03:00

звездный городок

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044780208_0:42:929:565_1920x0_80_0_0_2697fb3d6a8707fce88ab2e7a279040d.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле". "Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250911/slezy-2041249082.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

звездный городок

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

звездный городок, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik