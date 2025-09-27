Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Дмитрий Сараев - РИА Новости, 27.09.2025
14:03 27.09.2025
Умер журналист Дмитрий Сараев
звездный городок
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле". "Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
звездный городок
красногорск
звездный городок, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Звездный городок, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
© Фото : соцсетиДмитрий Сараев
© Фото : соцсети
Дмитрий Сараев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле".
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Некоторые потерпевшие по делу "Крокуса" не смогли сдержать слез
11 сентября, 16:57
"Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
17 апреля, 05:25
 
Звездный городокКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
