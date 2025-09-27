Умер журналист Дмитрий Сараев
Умер журналист Дмитрий Сараев, пострадавший при теракте в "Крокусе"
© Фото : соцсетиДмитрий Сараев
© Фото : соцсети
Дмитрий Сараев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле".
"Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.