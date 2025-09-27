Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора
Захарова: от санкций могут пострадать желающие посетить Россию европейцы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы.
Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта российского СПГ к 2027 году, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные ограничения. Кроме того, планируется запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны, перестраховку самолетов, судов в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор.
Она подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Представитель МИД отметила, что раньше Евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".
Захарова добавила, что "Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище". По его словам, таким его делают "ультралибералы", находящиеся у власти.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада и серьезным ударом по всей мировой экономике.
