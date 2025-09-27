Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора

Рейтинг@Mail.ru
02:34 27.09.2025 (обновлено: 09:05 27.09.2025)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы."Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", — написала Захарова.Она подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Представитель МИД отметила, что раньше Евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".Захарова добавила, что "Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище". По его словам, таким его делают "ультралибералы", находящиеся у власти.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада и серьезным ударом по всей мировой экономике.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы.

Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта российского СПГ к 2027 году, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные ограничения. Кроме того, планируется запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны, перестраховку самолетов, судов в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор.

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Постпред Венесуэлы назвал санкции формой войны
"Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", — написала Захарова.
Она подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Представитель МИД отметила, что раньше Евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".
Захарова добавила, что "Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище". По его словам, таким его делают "ультралибералы", находящиеся у власти.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада и серьезным ударом по всей мировой экономике.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Politico узнало, кого затронут новые антироссийские санкции ЕС
