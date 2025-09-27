https://ria.ru/20250927/sanktsii-2044729973.html

Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора

Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора

Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы."Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", — написала Захарова.Она подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Представитель МИД отметила, что раньше Евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".Захарова добавила, что "Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище". По его словам, таким его делают "ультралибералы", находящиеся у власти.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, начавшимся несколько лет назад. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада и серьезным ударом по всей мировой экономике.

