Постпред Венесуэлы назвал санкции формой войны

ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Односторонние санкции по своему воздействию сопоставимы с войной, это инструмент контроля над ресурсами страны, заявил РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз, отметив, что санкции против Венесуэлы оказали негативное влияние на ее торговые отношения с третьими странами, включая Россию. "Их применение оправдывают тем, что это лучше, чем военная интервенция. Только санкции оказывают такое же воздействие, как и конвенциональная война: гибель людей, разрушение критической инфраструктуры, нарушение работы базовых служб, рост миграции. Это приводит к дефициту продовольствия. Поэтому санкции – это форма войны", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что "односторонние меры принуждения" незаконны, так как они не были одобрены ООН, свидетельствуют о "недемократичности международной системы, так как их всегда накладывают страны Севера на развивающиеся страны, а не наоборот". По его словам, санкции против Венесуэлы негативно повлияли на торговые отношения с партнерами, включая РФ. Особенный ущерб стране нанесли рестрикции, запрещающие торговлю энергоносителями. "Санкции бьют по экономике и торговле страны… Они сделали так, что, если какая-то компания хочет закупать у нас нефть, она должна получить лицензию у США, то есть по сути США контролировали наши природные ресурсы. Так что санкции – это форма контроля над природными ресурсами", - указал он. В Венесуэле это привело к дефициту, миграции; таким образом они пытались создать хаос, чтобы спровоцировать смену политического курса, отметил постпред. "Так что это оказывает влияние на нашу торговлю с третьими странами, включая РФ, так же, как и на дипломатию, потому что ряд стран, опасаясь санкций, предпочли не сотрудничать с нами. Это феномен overcompliance, чрезмерного следования санкциям", - заключил он.
