Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Он отметил, что начавшееся минувшей осенью укрепление рубля завершилось, и рынок сформировал границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей. Этот тренд актуален на долгосрочную перспективу — от года и выше.К факторам, поддерживающим рубль в четвертом квартале, Соболев отнес сохраняющуюся высокую ключевую ставку и профицит внешней торговли, а также приемлемые цены на нефть."Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", — добавил он.В начале октября рубль останется в коридоре 80-86 рублей, однако растущая динамика делает вероятным развитие до 86-88 рублей за доллар, заключил инвестстратег.

