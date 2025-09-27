Рейтинг@Mail.ru
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год - РИА Новости, 27.09.2025
02:15 27.09.2025
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год - РИА Новости, 27.09.2025
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:15:00+03:00
2025-09-27T02:15:00+03:00
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Он отметил, что начавшееся минувшей осенью укрепление рубля завершилось, и рынок сформировал границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей. Этот тренд актуален на долгосрочную перспективу — от года и выше.К факторам, поддерживающим рубль в четвертом квартале, Соболев отнес сохраняющуюся высокую ключевую ставку и профицит внешней торговли, а также приемлемые цены на нефть."Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", — добавил он.В начале октября рубль останется в коридоре 80-86 рублей, однако растущая динамика делает вероятным развитие до 86-88 рублей за доллар, заключил инвестстратег.
россия
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год

Инвестстратег Соболев заявил о возможных колебаниях доллара до 105 рублей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Он отметил, что начавшееся минувшей осенью укрепление рубля завершилось, и рынок сформировал границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей. Этот тренд актуален на долгосрочную перспективу — от года и выше.
К факторам, поддерживающим рубль в четвертом квартале, Соболев отнес сохраняющуюся высокую ключевую ставку и профицит внешней торговли, а также приемлемые цены на нефть.
«
"Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", — добавил он.
В начале октября рубль останется в коридоре 80-86 рублей, однако растущая динамика делает вероятным развитие до 86-88 рублей за доллар, заключил инвестстратег.
