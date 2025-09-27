https://ria.ru/20250927/rubl-2044720838.html
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год - РИА Новости, 27.09.2025
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:15:00+03:00
2025-09-27T02:15:00+03:00
2025-09-27T02:15:00+03:00
экономика
альфа-форекс
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
доллар
россия
спартак соболев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Он отметил, что начавшееся минувшей осенью укрепление рубля завершилось, и рынок сформировал границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей. Этот тренд актуален на долгосрочную перспективу — от года и выше.К факторам, поддерживающим рубль в четвертом квартале, Соболев отнес сохраняющуюся высокую ключевую ставку и профицит внешней торговли, а также приемлемые цены на нефть."Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", — добавил он.В начале октября рубль останется в коридоре 80-86 рублей, однако растущая динамика делает вероятным развитие до 86-88 рублей за доллар, заключил инвестстратег.
https://ria.ru/20250925/dengi-2044164086.html
https://ria.ru/20250923/monety-2043642781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль, доллар, россия, спартак соболев
Экономика, Альфа-Форекс, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Доллар, Россия, Спартак Соболев
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
Инвестстратег Соболев заявил о возможных колебаниях доллара до 105 рублей