Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Шуфутинский: Кеосаян был человеком, который не боялся никаких сложностей
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он был человеком, который не боялся никаких сложностей и с честью преодолевал препятствия.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Невосполнимая утрата - ушёл из жизни Тигран Кеосаян. Многогранный режиссёр, актёр, телеведущий, настоящий художник, невероятно тонкий и талантливый человек, который говорил правду, не боялся никаких сложностей и всегда с честью преодолевал препятствия", - написал Шуфутинский в своем Telegram-канале.
По словам артиста, они с Кеосаяном были знакомы очень много лет, с середины 1990-х годов.
"Тигран был режиссёром моих клипов на песни "Ночной гость" и "А ты себя побереги". Эти короткометражные музыкальные фильмы, детально передающие энергию и атмосферу, имеют большую популярность в интернете и на телевидении", - добавил он.
Шуфутинский выразил благодарность Кеосаяну за его творчество и человеческую порядочность.
"Мы будем его помнить много-много лет, столько, сколько сами будем жить", - заключил музыкант.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.