"Они способны". Во Франции раскрыли, что готовит ЕС против России

"Они способны". Во Франции раскрыли, что готовит ЕС против России - РИА Новости, 27.09.2025

"Они способны". Во Франции раскрыли, что готовит ЕС против России

Европа делает все возможное, чтобы развязать конфликт с Россией, отметил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя заявления... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27

2025-09-27T15:11:00+03:00

2025-09-27T15:50:00+03:00

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Европа делает все возможное, чтобы развязать конфликт с Россией, отметил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя заявления западных лидеров о якобы причастности Москвы к инцидентам с дронами."Делается все, чтобы спровоцировать масштабную многостороннюю бойню на европейском континенте. Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на подобные провокации под ложным флагом!" — написал он.Политик также призвал французские власти "полностью выйти из этой войны" и не отправлять Украине "ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата".На минувшей неделе аэропорты в Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

2025

